La Chine propose à Elon Musk un permis de résidence permanente

Le Premier ministre chinois a proposé au patron du constructeur américain d'automobiles électriques Tesla, Elon Musk, un permis de résidence permanente, quelques jours après le lancement de la construction d'une usine du groupe à Shanghai.



Si l'intéressé accepte et si la procédure va à son terme, l'Américain rejoindrait un club très fermé d'étrangers triés sur le volet ayant obtenu la "carte verte" chinoise, aux côtés de prix Nobel ou encore d'un ex-basketteur de NBA.



La barre des 10.000 détenteurs seulement avait été franchie en 2016, selon le journal officiel China Daily, pour lequel l'obtention du sésame est "l'une des plus difficiles tâches au monde".



A titre de comparaison, plus d'un million de personnes sont devenues résidentes permanentes aux États-Unis sur la seule année 2017.



Elon Musk a rencontré mercredi le Premier ministre chinois Li Keqiang à Pékin, un entretien au cours duquel ils ont discuté des ambitions du constructeur automobile en Chine, selon un communiqué publié sur le site internet du gouvernement chinois.



"J'espère faire de l'usine Tesla de Shanghai un modèle pour le monde", a déclaré M. Musk selon un compte-rendu de ses propos traduits en chinois. "J'adore la Chine, et j'espère venir ici plus souvent."



"Si c'est vraiment ce que vous voulez, alors nous pouvons vous accorder une +carte verte+", lui a répondu M. Li.



Tesla a refusé de commenter l'offre chinoise faite à son patron.



Durant leur entretien, le Premier ministre a par ailleurs félicité Elon Musk pour l'ouverture de l'usine de Shanghai, dont le coût est chiffré par le gouvernement chinois à 50 milliards de yuans (6,4 milliards d'euros).



Située en périphérie de Shanghai, c'est la première de Tesla hors des États-Unis. Elle devrait avoir une capacité annuelle de production de 500.000 voitures.