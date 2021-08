La Chine refuse une nouvelle enquête internationale pour comprendre les origines du Covid-19

La Chine a rejeté vendredi l'appel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à une nouvelle enquête sur son territoire pour rechercher les origines du Covid-19, exhortant à une approche "scientifique" et non "politique".

La pression s'est accentuée sur Pékin ces dernières heures au sujet de la pandémie, qui a déjà fait plus de 4 millions de morts dans le monde et mis à mal une bonne partie des économies mondiales.



L'OMS a exhorté jeudi tous les pays à publier "toutes les données sur le virus". Un appel adressé notamment à la Chine, où la fuite du coronavirus depuis un laboratoire de Wuhan, ville où il a été détecté fin 2019, reste une éventualité.



Une équipe d'experts internationaux envoyés par l'OMS s'était rendue à Wuhan en janvier 2021. Leur rapport, rédigé en collaboration avec des spécialistes chinois, n'avait pas permis d'établir de conclusion définitive sur l'origine du virus.



Pékin a répliqué vendredi à l'OMS en réitérant sa position défendue depuis plusieurs mois: l'enquête initiale Chine-OMS est suffisante et les demandes de données supplémentaires ont des arrières-pensées politiques.



"Nous soutenons une recherche basée sur la science", a indiqué Ma Zhaoxu, vice-ministre des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse en ligne.



"Nous sommes opposés à la politisation de la recherche des origines (...) et à l'abandon du rapport conjoint" Chine-OMS, a-t-il souligné.



L'étude estimait notamment que le passage du coronavirus de la chauve-souris à l'homme via un animal intermédiaire est le scénario le plus probable. Elle jugeait "extrêmement improbable" que le virus provienne d'un laboratoire.



Ma Zhaoxu a rejeté les demandes de l'OMS à une enquête plus poussée.



"Les conclusions et recommandations du rapport conjoint ont été reconnues par la communauté internationale et la communauté scientifique", a-t-il souligné.



"Les recherches futures doivent, et ne peuvent être poursuivies que sur la base de ce rapport. Il ne s'agit pas de tout recommencer à zéro."