La Chine résiste à la guerre commerciale en juillet, avec un bond de ses exportations

L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis ne diminue que légèrement en juillet, tandis que les exportations totales du pays accélérent plus qu'attenduJohannes EISELE

La Chine a vu ses exportations bondir au-delà des attentes en juillet tandis que son excédent commercial avec les Etats-Unis ne reculait que légèrement, signes que les droits de douane punitifs imposés par Washington n'ont encore qu'un impact limité.

Le géant asiatique a enregistré le mois dernier un excédent de 28,09 milliards de dollars dans ses échanges avec les Etats-Unis, à peine moins que le niveau record de 28,9 milliards de dollars (chiffre révisé) établi en juin, ont indiqué mercredi les douanes chinoises.

Cet excédent colossal, qui a gonflé de 11% par rapport à juillet 2017, "ne contribuera guère à désamorcer l'escalade des tensions entre les deux puissances", engagées dans une guerre commerciale tous azimuts, explique Betty Wang, de la banque ANZ.

Ce sont les premiers chiffres sur les échanges sino-américains depuis l'imposition début juillet par Washington de droits de douane punitifs de 25% visant 34 milliards de dollars de biens chinois importés.

Pour le président Donald Trump, qui accuse la Chine de concurrence déloyale et de piller les technologies de son pays, il s'agit d'enrayer le déséquilibre des échanges bilatéraux. Pékin a aussitôt répliqué en taxant le même montant de biens américains.

Certes, les exportations chinoises vers les Etats-Unis "ont légèrement ralenti (de juin à juillet), ce qui suggère un certain impact de ces tarifs américains", reconnaît Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics.

Pour autant, "il y a peu d'effet, jusqu'à présent, sur la croissance générale" du commerce extérieur de la Chine, tempère-t-il.

Avec l'ensemble du globe, les exportations totales de la Chine ont ainsi gonflé en juillet de 12,2% sur un an, soit plus fort qu'en juin (+11,2%) et davantage qu'attendu par le marché.

- Sauvé par le yuan?-

Si les exportations vers l'Union européenne et les Etats-Unis, les deux principaux partenaires de Pékin, tendent à s'émousser, elles ont accéléré à destination des marchés en développement... profitant de la drastique dépréciation de la monnaie chinoise.

Ironie du sort: destinées à pénaliser Pékin, les sanctions américaines ont intensifié la pression à la baisse sur le yuan, tombé au plus bas depuis plus d'un an face au dollar, ce qui au final avantage les exportateurs chinois.

De même, les importations totales du colosse asiatique ont bondi de 27,3% sur un an en juillet et en forte progression sur un mois. En conséquence, l'excédent commercial chinois total a fondu en juillet à 28 milliards de dollars, contre 41,5 milliards le mois précédent.

Les importations en provenance de l'Asie du sud-est, de l'Union européenne et de l'Australie se sont respectivement envolées de 30%, de 20% et de 34%, "suggérant que la Chine cherche d'autres approvisionnements" en-dehors des Etats-Unis, souligne Betty Wang.

Cette progression des importations reflète "une solide demande intérieure, dopée par les politiques de relance" de Pékin pour enrayer l'essoufflement de l'activité, précise l'analyste.

- Assombrissement en vue -

De l'avis général, le tableau devrait rapidement s'assombrir: "On n'a pas encore vu le plein impact des droits de douane américains, on en aura une meilleure idée en août", prévient Iris Pang, économiste de ING citée par l'agence financière Bloomberg.

D'autant que l'escalade continue: Washington a confirmé mardi qu'il allait appliquer à partir du 23 août des droits de douane de 25% sur 16 milliards de dollars de biens chinois importés supplémentaires, tandis que Pékin promet des représailles.

La stratégie du "dent pour dent" sur les droits de douane pourrait trouver ses limites; la Chine importe presque quatre fois moins qu'elle n'exporte vers les Etats-Unis. Et cette guerre commerciale pourrait amputer le PIB planétaire de 0,7% d'ici 2020, selon des estimations récentes du cabinet Oxford Economics.