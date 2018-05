La Chine s'engage à consommer plus de biens et services américains

(Belga) La Chine va procéder à l'achat de davantage de biens et services américains afin de pouvoir rencontrer sa demande intérieur, a communiqué la Maison Blanche samedi, suite à une rencontre entre représentants du commerce des deux puissances.

"Afin de rencontrer les besoins croissants de consommation des Chinois et les besoins d'un développement économique de qualité, la Chine va augmenter de façon significative ses achats de biens et services américains", stipule une déclaration de la Maison Blanche. Les négociateurs chinois et américains, autour de la table jeudi et vendredi, ont dégagé un consensus pour "prendre des mesures efficaces" pour réduire le déficit commercial avec la Chine, poursuit la déclaration. Ce déficit, chiffré à plus de 150 milliards de dollars selon le président américain Donald Trump, est un sujet de tension depuis sa prise de fonction. La délégation américaine comprenait le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le Secrétaire au Commerce Wilbur Ross entre autres. Du côté chinois, la délégation était menée par le premier conseiller économique du président Xi Jinping, son vice-premier Liu He. (Belga)