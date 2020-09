La Chine veut limiter le nombre de divorces: elle instaure des conseils matrimoniaux

Le gouvernement chinois va instaurer des conseils prénuptiaux pour les futurs couples afin de limiter le nombre de divorces, en très forte hausse depuis deux décennies.



En 2019, 4,15 millions de divorces ont été enregistrés en Chine, contre 1,3 million en 2003, année de l'instauration du divorce par consentement mutuel, selon le minsitère des Affaires civiles.



Dans une tentative d'enrayer cette tendance, les services d'enregistrement des mariages devront proposer des conseils aux futurs époux, afin d'éviter de futurs conflits familiaux, selon une directive publiée mardi par le ministère des Affaires civiles et la Fédération des femmes chinoises.



Le texte n'indique pas précisément si le passage devant un tel conseil sera obligatoire pour tous les futurs époux, ou qui devrait payer les frais engendrés.



L'augmentation du nombre de divorces est devenue une source de préoccupation pour les autorités qui souhaitent une hausse du taux de natalité.



Mais les ingérences des autorités dans la sphère privée ont suscité de nombreuses critiques, notamment l'introduction en mars d'un délai d'un mois de réflexion avant le prononcé du divorce.



Cette nouvelle procédure, qui entrera dans le code civil en 2012, ainsi que l'introduction d'une cérémonie de mariage plus "solennelle et sérieuse" ont suscité des railleries sur les réseaux sociaux.



Ainsi, le hashtag "mon pays veut renforcer l'enregistrement du mariage" qui tourne en dérision cette réglementation a été vu 670 millions de fois sur le réseau social Weibo, l'équivalent en Chine de Twitter.