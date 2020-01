La Chine veut renforcer sa coopération avec le Zimbabwe

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi (g) et son homologue zimbabwéen Sibusiso Moyo, le 12 janvier 2020 à HarareJekesai NJIKIZANA

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est engagé dimanche à renforcer la coopération avec le Zimbabwe malgré une récente querelle entre les deux pays sur les chiffres de l'aide bilatérale que Pékin lui accorde pour maintenir à flots son économie en crise.

En novembre, le gouvernement zimbabwéen avait déclaré n'avoir reçu de Pékin que 3.6 millions de dollars d'aide bilatérale entre janvier et septembre 2019, soit loin derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Visiblement froissé, Pékin avait reproché à Harare de sous-estimer son aide, avançant un chiffre près de 40 fois plus élevé (136,8 millions de dollars).

M. Yi s'est entretenu dimanche avec son homologue Sibusiso Moyo, lors de la dernière étape de sa tournée en Afrique, qui l'a amené également en Egypte, Djibouti, Erythrée et au Burundi.

Il n'a pas mentionné d'aide financière, mais a salué la coopération "gagnant-gagnant" entre la Chine et le Zimbabwe dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture et des mines, et a promis d'explorer de nouvelles pistes de coopération.

La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique et au Zimbabwe, sa présence est particulièrement visible depuis les sanctions pour non-respect des droits de l'Homme infligées par les Occidentaux au régime de l'ex-président Robert Mugabe.

"La Chine a aidé l'Afrique à construire plus de 130 installations médicales, 45 stades, et plus de 170 écoles au cours des cinq dernières années", a déclaré M. Yi à la presse à Harare.

Les partis d'opposition au Zimbabwe accusent le gouvernement de céder minerais et autres ressources naturelles à la Chine en échange de son aide financière. Ils accusent également les entreprises chinoises d'abuser des travailleurs locaux et de les sous-payer.

Le pays d'Afrique australe est enlisé depuis vingt ans dans une crise économique et financière catastrophique.

La situation de ses 15 millions d'habitants s'est encore aggravée récemment avec le retour de l'hyperinflation, des coupures d'électricité, des pénuries de produits comme la farine, le carburant et les médicaments, et la sécheresse.