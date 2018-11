La chrétienne Asia Bibi toujours au Pakistan mais "dans un endroit sûr"

(Belga) La Pakistanaise Asia Bibi, libérée de prison dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir été acquittée par la Cour suprême, se trouve désormais dans un "endroit sûr", mais toujours dans le pays.

"Elle se trouve dans un endroit sécurisé au Pakistan", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Muhammad Faisal, alors que certains médias avaient fait état d'un départ dans la nuit pour l'étranger. "Asia Bibi a quitté la prison et a été transférée dans un endroit sûr! Je remercie les autorités pakistanaises", avait auparavant tweeté le président du Parlement européen, Antonio Tajani, ajoutant l'attendre "dès que possible avec son mari et sa famille" à Bruxelles. La vie de Mme Bibi, condamnée à mort pour blasphème en 2010 et acquittée la semaine dernière, est considérée comme en grave danger dans le pays du fait des extrémistes islamistes, qui rejettent le verdict de la Cour suprême. Sa famille a sollicité ces derniers jours l'aide de plusieurs pays occidentaux pour les accueillir. Son sort a suscité une grande mobilisation dans les pays occidentaux ces dernières années. (Belga)