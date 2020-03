La "Cité audacieuse", lieu unique dédié aux droits des femmes, ouvre jeudi à Paris

Café, expositions, espace de travail, permanence d'associations: la ville de Paris se dote à partir de jeudi d'une "Cité audacieuse", un lieu ouvert à tous consacré aux droits des femmes, porté par la Fondation des femmes.

Implanté au cœur de Paris, dans une ancienne école située à deux pas du Jardin du Luxembourg mise à disposition par la Mairie, cet espace de 1.000 m², dont les travaux sont à peine achevés, a pour ambition de devenir d'ici quelques mois "le premier lieu dédié au rayonnement de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toute la France".

L'objectif est "de rassembler le plus grand nombre pour sensibiliser à la cause des femmes" et "d'offrir un tremplin à toutes les structures qui veulent porter des initiatives", a expliqué mardi lors d'une visite à la presse la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mailfert, qui porte le projet depuis plusieurs années.

"Nos combats sont si précaires, nos victoires si fragiles, que le fait d'être désormais dans la pierre, et pas uniquement dans la rue pour le 8 mars ou le 25 novembre, c'est une étape dans le combat féministe. On a un lieu pour pousser mais aussi pour se poser", a-t-elle poursuivi, accompagnée de la marraine de l'association, Julie Gayet.

Dans l'ancien préau, aux couleurs vives et où trône une Marianne repeinte en violet, la couleur du féminisme, est prévu un espace pour des animations (expositions, conférences, cours collectifs), un café associatif qui verra le jour prochainement, et un coin pour les enfants.

Le lieu dispose également d'un espace de travail partagé d'une trentaine de places, offrant une vue plongeante sur l'ancienne cour de récréation, bientôt végétalisée, ainsi qu'un studio radio, mis à disposition par La Poudre, podcast féministe créé par Lauren Bastide, pour "recueillir et diffuser la voix des femmes".

Depuis plusieurs mois déjà, les quinze associations résidentes, dont la Fondation des femmes, En avant toute(s), le collectif 50/50, Règles élémentaires, Femix'Sports, ou le Laboratoire de l'Égalité, avaient progressivement pris possession des étages pour y installer leurs bureaux.

Si le lieu ne se veut pas "un guichet d'accueil pour les femmes victimes de violences", un espace situé au rez-de-chaussée permettra néanmoins aux associations spécialisées de tenir des permanences et d'accueillir du public, a précisé Mme Mailfert.