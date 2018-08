La coalition emmenée par Ryad estime "légitime" l'attaque menée dans le nord du Yémen

(Belga) La coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a qualifié jeudi d'"opération militaire légitime" l'attaque menée dans le nord du pays et ayant fait, selon le Comité international de la Croix-Rouge, des dizaines de victimes, dont des enfants.

"L'attaque qui s'est produite aujourd'hui dans la province de Saada est une opération militaire légitime contre des éléments qui ont (...) tiré la nuit dernière un missile contre la ville (saoudienne) de Jizane, faisant un mort et des blessés parmi les civils", a indiqué dans un communiqué la coalition. Celle-ci intervient au Yémen en soutien aux forces du gouvernement internationalement reconnu, contre les rebelles Houthis. Elle a annoncé mercredi que la défense anti-aérienne saoudienne a intercepté dans le sud du royaume un missile tiré par les rebelles Houthis dont les débris ont tué un Yéménite et blessé onze autres personnes. Selon le CICR, l'attaque de jeudi au Yémen a été menée contre un bus transportant des enfants sur un marché de Dahyan, dans le nord de la province de Saada, une zone contrôlée par les Houthis. L'organisation a affirmé qu'elle avait fait "des dizaines de morts et de blessés", sans donner plus de détails. La télévision Al-Massirah des rebelles a elle affirmé que 39 personnes avaient été tuées et 51 blessées, "des enfants pour la plupart". Pour la coalition, "cette opération a été menée dans le respect du droit humanitaire international". Elle a souligné son intention de "prendre toutes les mesures pour faire face aux actes criminels des milices terroristes des Houthis inféodées à l'Iran", accusant les rebelles de recruter des enfants. La guerre au Yémen a fait plus de 10.000 morts depuis l'intervention de la coalition en mars 2015 et provoqué "la pire crise humanitaire" au monde, selon l'ONU.