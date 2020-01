La coalition internationale anti-EI suspend ses opérations en Irak pour se défendre contre l'Iran

La coalition antijihadistes emmenée par les Etats-Unis a annoncé dimanche "suspendre" l'entraînement des forces irakiennes et le combat contre le groupe Etat islamique (EI), car elle est "désormais totalement dédiée à protéger les bases irakiennes qui accueillent (ses) troupes".



Depuis plus de deux mois, 13 attaques à la roquette, attribuées par Washington aux factions irakiennes pro-Iran, ont visé des intérêts américains en Irak, notamment des bases militaires. Samedi, une puissante faction pro-Iran a donné jusqu'à dimanche soir aux soldats irakiens pour s'éloigner de ces bases, faisant redouter plus d'attaques.