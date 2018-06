La colère monte à Hollywood contre la façon dont Fox News couvre l'actualité

(Belga) Le co-créateur de la série à succès "Modern Family" a annoncé mardi qu'il allait cesser de travailler pour le groupe américain Fox, devenant le dernier poids lourd d'Hollywood à s'indigner de la façon dont la chaîne Fox News couvre l'actualité, en particulier l'immigration.

"J'ai hâte que #ModernFamily se termine et ensuite (...) d'aller ailleurs", a tweeté Steve Levitan, qui avait déjà annoncé que la dixième saison de la série --diffusée l'an prochain-- serait la dernière avec l'expiration de son contrat avec 20th Century Fox Television, qui produit la série pour la chaîne ABC (groupe Disney). 21st Century Fox, maison mère de la société de production, détient entre autres la chaîne d'informations en continu Fox News. Le "soutien 23 heures par jour" de la chaîne câblée au lobby des armes, aux "théories du complot" et aux "mensonges" du président américain Donald Trump est "de plus en plus difficile à avaler chaque jour que j'entre sur ce parking pour faire une émission sur l'intégration", a expliqué celui qui a remporté consécutivement cinq Emmys pour "Modern Family". Il avait apporté son soutien lundi à l'acteur et réalisateur Seth MacFarlane, qui avait avoué être "mal à l'aise" de travailler pour le groupe Fox. Et Paul Feig, réalisateur de "S.O.S. Fantômes" (2016) et de "Mes meilleures amies" (2011), qui a fait "Spy" (2015) et "Les Flingueuses" (2013) pour les studios Fox, a également critiqué la façon dont Fox News couvre l'actualité. "Je ne peux pas fermer les yeux sur le soutien de leur branche d'informations aux politiques immorales et violentes appliquées par l'administration actuelle envers les enfants de migrants", a-t-il dit. Le producteur Judd Apatow a exhorté les vedettes et les responsables de Fox à agir: "Imaginez s'il s'agissait de vos enfants". C'est en effet la controverse ces derniers jours sur la séparation de plus de 2.300 enfants migrants de leur famille ayant franchi illégalement la frontière qui provoque la colère à Hollywood. Une mesure prise dans le cadre de la "tolérance zéro" sur l'immigration défendue par M. Trump. Fox News --qui n'était pas immédiatement disponible pour réagir-- est souvent critiquée pour la teneur de sa couverture, mais cela ne va en général pas jusqu'à éclabousser 21st Century Fox. La présentatrice Laura Ingraham a particulièrement choqué en qualifiant les centres où sont enfermés ces enfants de "colonies de vacances". (Belga)