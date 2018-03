La collection Rockefeller dispersée en mai à New York : une vente historique

Picasso, Monet, Gauguin, en tout 1.600 oeuvres d'art, meubles et bibelots composant la légendaire collection de Peggy et David Rockefeller, seront mises aux enchères en mai à New York, une dispersion présentée par Christie's comme la "vente du siècle".

Avec quelque 600 millions de dollars d'estimation, la collection des héritiers de la dynastie de milliardaires américains pourrait battre le record mondial établi à Paris en 2009 par la vente des chefs d'oeuvres réunis par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé : la collection privée du couturier français et de son mentor avait été adjugée 484 millions de dollars.

"La vente de la collection de Peggy et David Rockefeller représente un événement majeur pour le marché de l'art. Pendant toute sa vie, le couple, au goût très sûr, a réuni une collection de référence, à la fois impressionniste, moderne et classique", a indiqué mardi à l'AFP François de Ricqlès, président de Christie's France.

"Il s'agit de la plus grande collection privée mise aux enchères. Rassemblée tout au long de leur vie et héritée des générations précédentes, elle reflète la passion profonde de la famille Rockefeller pour l'art", a ajouté M. de Ricqlès.

L'intégralité du produit de la vente sera reversée à des oeuvres philanthropiques dont l'université d'Harvard, le parc régional du Maine et une association de défense de fermiers américains.

Au programme de cette vente hors du commun des oeuvres phares de Delacroix, Manet ou Hopper, mais la pièce maîtresse sera une toile de Picasso de 1905, "Fillette à la corbeille fleurie", emblématique de la période bleue, estimée 100 millions de dollars.

- 'A la disposition d'autres gardiens' -

Ce tableau, qui n'a pas quitté le domicile new-yorkais de Peggy et David Rockefeller depuis cinquante ans, sera exposé à Paris du 16 au 21 mars, avec dix autres oeuvres dans le cadre d'une tournée mondiale, de Hong Kong à Los Angeles, en passant par Londres, Pékin et Shanghaï.

A Paris, seront également exposées chez Christie's des toiles de Georges Seurat, ("La Rade de Grandcamp" - 1885, estimée 20 à 30 millions de dollars), Edouard Manet ("Lilas et rose" - 1882, 7 à 10 millions, ou Eugène Delacroix ("Tigre jouant avec une tortue" - 1862, 5 à 7 millions).

La collection Rockefeller comprend aussi des oeuvres de Henri Matisse ("Odalisque couchée aux magnolias" de 1923), et Claude Monet ("Nymphéas en fleur" de 1914), un bronze de Chine impérial du XVIIe siècle estimé 600.000 dollars et un service en porcelaine de Sèvres du XIXe siècle qui pourrait atteindre 250.000 dollars, parmi d'innombrables bibelots ...à partir de 200 dollars.

"Grands mécènes, les Rockefeller ont été des amis fidèles de la France, participant notamment à la restauration de la maison natale de Pasteur, de la cathédrale de Reims touchée par les bombardements, mais aussi des châteaux de Versailles et de Fontainebleau", a souligné par ailleurs François de Ricqlès.

"A la fin, tous ces objets qui nous ont tant plu à Peggy et moi seront de nouveau accessibles, à la disposition d'autres gardiens qui, espérons-le, en tireront la même satisfaction et la même joie que nous (...) Lorsqu'on vieillit, on se rend compte qu'on ne possède pas véritablement les choses. On en est simplement le dépositaire", avait confié David Rockefeller, décédé en 2017 à l'âge de 101 ans. Son épouse Peggy est décédée en 1996.