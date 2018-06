La Colombie aurait retrouvé les corps des journalistes équatoriens tués

(Belga) Les autorités colombiennes ont annoncé jeudi avoir retrouvé dans le sud du pays quatre corps, dont trois correspondraient à ceux des journalistes équatoriens, pris en otage fin mars puis assassinés par des dissidents de l'ex-guérilla des Farc.

"On m'a informé que nous avons trouvé des corps qui pourraient correspondre à ceux des trois journalistes enlevés et assassinés par "Guacho". Nous vérifions leurs identités", a affirmé jeudi le président colombien Juan Manuel Santos sur son compte Twitter. Walter Artizala, alias Guacho, dirige le groupe dissident des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), mouvement depuis dissout et reconverti en parti politique. "Je réitère mes condoléances à leurs familles pour ce crime si atroce", a-t-il ajouté. La police "m'a informé qu'il y a maintenant quatre cadavres récupérés dans le sud du pays et qu'elle est en train de vérifier leurs identités. Le processus médico-légal se terminera demain (vendredi) à Cali", a également déclaré le ministre de la Défense Luis Carlos Villegas sur le compte Twitter de son ministère. Le journaliste Javier Ortega (32 ans), le photographe Paul Rivas (45 ans) et leur chauffeur Efrain Segarra (60 ans), avaient été enlevés le 26 mars puis tués. Ils étaient en reportage dans la zone frontalière entre l'Equateur et la Colombie pour leur quotidien équatorien El Comercio. Les deux pays avaient lancé une intense chasse à l'homme contre le groupe dissident de "Guacho". Sans commandement unifié, les dissidents des Farc comptent quelque 1.200 combattants et opèrent dans les régions reculées de Colombie, où ils contrôlent le trafic de drogue ou encore l'exploitation minière illégale.