La Colombie reconnait l'Etat palestinien

(Belga) Le gouvernement sortant de Colombie a décidé, juste avant l'investiture du nouveau président mardi, de reconnaitre la Palestine en tant qu'Etat libre, indépendant et souverain, selon un document officiel publié mercredi à Bogota.

"Je me permets de vous informer qu'au nom du gouvernement de la Colombie, le président Juan Manuel Santos a décidé de reconnaître la Palestine comme un Etat libre, indépendant et souverain", selon un document du ministère colombien des Affaires étrangères daté du 3 août. Le conservateur Ivan Duque a pris ses fonctions mardi à la tête de la Colombie, succédant à l'impopulaire président de centre-droit Juan Manuel Santos. Il s'est dit notamment déterminé à durcir la politique de son prédécesseur envers les guérillas et à asphyxier diplomatiquement le gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela voisin. Plus de 130 pays reconnaissent déjà l'Etat palestinien. (Belga)