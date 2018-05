La Colombie va devenir le premier "partenaire mondial" latino-américain de l'OTAN

(Belga) La Colombie accédera officiellement la semaine prochaine à Bruxelles au statut de "partenaire mondial" de l'OTAN, une première pour un pays d'Amérique latine, a annoncé vendredi son président Juan Manuel Santos.

"Nous allons officialiser à Bruxelles la semaine prochaine - et c'est très important - l'entrée de la Colombie dans l'OTAN dans la catégorie de partenaire mondial. Nous serons le seul pays d'Amérique latine à bénéficier de ce privilège", a déclaré le président colombien dans une allocution télévisée. M. Santos, prix Nobel de la Paix en 2016 grâce à ses efforts pour mettre fin à un demi-siècle de guerre civile dans son pays, a affirmé que cette adhésion "améliore l'image de la Colombie" et lui "permet de jouer un rôle beaucoup plus important sur la scène internationale". Être partenaire mondial de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord signifie être "dans une alliance stratégique de coopération militaire", a expliqué à l'AFP le spécialiste des relations internationales Rafael Piñeros, professeur à l'Université Externado de Bogota. Selon lui, ce type de partenariat a été créé "pour générer des alliances stratégiques au-delà" de l'Europe, des Etats-Unis et du Canada, dans le but de maintenir la paix mondiale. Ce type d'adhésion ne signifie pas nécessairement que la Colombie va participer à des opérations militaires de l'OTAN, a-t-il nuancé. Les autres "partenaires mondiaux" de l'Otan sont l'Afghanistan, l'Australie, la Colombie, l'Irak, le Japon, la Corée du Sud, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande et le Pakistan. La Colombie avait accepté en décembre 2016 un accord pour une "plus grande" coopération militaire avec l'Otan pour gérer l'après-conflit, à la suite du premier accord de paix signé entre le gouvernement colombien et la guérilla des Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie). (Belga)