La commission de vigilance du PS a décidé d'exclure Emir Kir du parti

(Belga) La commission de vigilance du PS a décidé l'exclusion du député-bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir, a-t-on appris samedi à la Fédération du Parti Socialiste sur le coup d'une heure du matin. Selon cette source, la Fédération se prépare à diffuser un communiqué à ce sujet.

La commission de vigilance qui s'est réunie durant plusieurs heures avait à prendre position sur plainte de Jeremie Tojerow, un militant saint-gillois du parti au sujet de la rencontre du député-bourgmestre de Saint-Josse-Ten Noode, avec avec deux maires turcs d'extrême droite, aux côtés de quatre autres maires turcs en marge d'une réunion à laquelle ceux-ci avaient pris part au niveau européen en décembre. Jusqu'à présent, sans nier les avoir rencontrés, M. Kir a toujours démenti avoir invité ces bourgmestres d'extrême droite. Mardi dernier, après avoir été entendu par les rapporteurs de la commission de vigilance de la fédération bruxelloise du PS, il avait redit son "attachement aux valeurs du PS et rappellé avec force" sa "condamnation de l'extrême droite". Il avait "réaffirmé sans ambiguïté" qu'il s'agissait d'"une erreur d'appréciation" de sa part et qu'à l'avenir, il ferait "preuve de plus de vigilance". (Belga)