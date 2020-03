La Commission voit cinq grands domaines de coopération stratégique de l'UE avec l'Afrique

(Belga) Transition verte, transformation numérique, croissance durable et emplois, paix et gouvernance ainsi que migration et mobilité sont les cinq domaines dans lesquels la Commission européenne veut axer la nouvelle stratégie de l'UE sur l'Afrique, a-t-elle indiqué lundi.

En présentant sa feuille de route pour l'Afrique, l'Europe s'apprête à entamer des discussions avec ses partenaires africains en vue d'une nouvelle stratégie commune qui sera approuvée lors du sommet UE-Union africaine en octobre prochain à Bruxelles, a indiqué le Haut représentant pour la politique étrangère Josep Borrell. "Nous avons des intérêts géopolitiques en Afrique: notre croissance, notre sécurité dépendent de ce qui se passe sur ce continent peut-être plus que dans n'importe quelle autre partie du monde", a-t-il exposé. "Ma priorité désormais est de veiller à ce que les jeunes et les femmes s'approprient la stratégie avec l'Afrique, dans la mesure où elle répond à leurs aspirations", a ajouté Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux. L'année 2020 doit aussi voir la conclusion des négociations sur le nouvel accord de partenariat entre l'UE et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). (Belga)