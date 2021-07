La compagne de Julian Assange demande l'abandon des poursuites

La compagne de Julian Assange, Stella Moris, a de nouveau appelé l'administration du président américain Joe Biden à abandonner les poursuites contre le fondateur de WikiLeaks, après que la justice britannique a autorisé mercredi Washington à faire appel contre le refus de l'extrader.

"Si l'administration Biden est sérieuse quant au respect de l'Etat de droit" et de la "liberté de la presse dans le monde", "la seule chose qu'elle puisse faire est d'abandonner cette affaire", a lancé Stella Moris à la presse devant les bâtiments de la Haute Cour de Londres.

A ses yeux, cette procédure représente "l'attaque la plus vicieuse contre la liberté de la presse dans le monde de toute l'histoire", dénonçant une procédure fondée sur des "mensonges".

Selon les soutiens de Julian Assange, la justice britannique a accepté l'appel de Washington contre le refus d'extrader l'Australien de 50 ans, poursuivi pour la diffusion de centaines de milliers de documents confidentiels, mais l'a limité à des questions "techniques".

La date de l'audience n'est pas encore connue. En attendant, le fondateur de WikiLeaks reste en détention à la prison de haute sécurité de Belmarsh (sud-est de Londres).

Début janvier, la juge britannique Vanessa Baraitser s'était opposée à l'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis, invoquant le risque de suicide.

Julian Assange a été arrêté par la police britannique en avril 2019 après avoir passé sept ans reclus à l'ambassade d'Equateur à Londres, où il s'était réfugié alors qu'il était en liberté sous caution. Il craignait une extradition vers les Etats-Unis ou la Suède, où il a fait l'objet de poursuites pour viol qui ont depuis été abandonnées.

L'Australien, soutenu par nombre d'organisations de défense de la liberté de la presse, risque aux Etats-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.