La Corée du Nord a lancé un missile balistique

(Belga) La Corée du Nord, poursuivant une série de tests commencée il y a quelques semaines, a lancé un missile balistique, qui aurait été tiré par un sous-marin, a annoncé mardi l'armée sud-coréenne.

"Notre armée a détecté un missile balistique à courte portée non identifié, il s'agirait d'un SLBM (missile balistique stratégique mer-sol, ndlr) tiré par la Corée du Nord", selon un communiqué des chefs d'état-major. Le missile a été lancé depuis Sinpo vers la mer à l'est de la péninsule, ont-ils ajouté. "Les services de renseignement sud-coréens et américains procèdent à une analyse minutieuse afin d'obtenir des détails supplémentaires", ont poursuivi les chefs d'état-major. Sinpo est une ville portuaire de l'est du pays où se situe un important chantier naval. Des images satellites y ont montré la présence de sous-marins. Le Nord s'efforce actuellement de mettre au point le lancement d'un missile balistique depuis un sous-marin (SLBM). Il a déjà procédé a un lancement depuis un engin immergé. Pyongyang, doté de l'arme nucléaire, a récemment effectué plusieurs tests, notamment un missile à longue portée, une arme tirée depuis un train et un missile présenté comme hypersonique par la Corée du Nord, suscitant l'inquiétude de nombreuses nations. La semaine dernière, lors d'une exposition consacrée à la défense, un immense missile balistique intercontinental (ICBM), dévoilé l'an passé lors d'un défilé militaire, a été présenté. (Belga)