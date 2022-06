La Corée du Nord a procédé à des tirs d'artillerie, selon Séoul

(Belga) La Corée du Nord a procédé à une série de tirs d'artillerie pendant le week-end, a annoncé l'armée sud-coréenne, quelques jours après que le dirigeant Kim Jong Un a promis d'utiliser "la force contre la force" pour défendre la souveraineté de son pays.

L'armée sud coréenne a détecté "plusieurs trajectoires de vol" interprétées comme des tirs d'artillerie nord-coréens, a déclaré l'état-major interarmées de Séoul dimanche dernier. Les tirs présumés ont été tirés entre 08h07 (23h07 GMT) et 11h03 dimanche matin, a expliqué l'état-major sud-coréen, rappelant que Séoul se tient toujours prêt à une réaction militaire ferme en collaboration avec son allié américain. L'agence de presse nord-coréenne KCNA, qui d'ordinaire rapporte les tests d'armement réussis dans les 24 heures, n'a pas fait mention de tirs dimanche ni d'autres tirs récents de missiles. La Corée du Nord, qui s'est dotée de l'arme nucléaire, mène depuis le début de l'année une série d'essais d'armement, avec le tir notamment d'un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 2017. Le bureau de sécurité nationale de la présidence sud-coréenne a tenu une réunion dimanche soir pour discuter des tirs d'artillerie et réaffirmer la position de Séoul, qui consiste à "répondre calmement et sévèrement" aux provocations de Pyongyang, a indiqué la présidence. (Belga)