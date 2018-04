La Corée du Nord commémore la naissance de Kim Il Sung

Des milliers de Nord-Coréens ont déposé dimanche des fleurs au pied d'une statue monumentale du fondateur du régime, Kim Il Sung, pour le 105e anniversaire de sa naissance.

Dans un flot ininterrompu, militaires en uniformes bruns, employés en costumes, écoliers et familles se sont succédé sur l'esplanade de la colline de Mansu, dans le centre de Pyongyang, où est érigée la statue du fondateur à côté de celle à l'effigie de son fils et successeur, Kim Jong Il.

"Les grands camarades Kim Il Sung et Kim Jong Il seront toujours avec nous", clamait une banderole végétale.

Tour à tour, de petits groupes se présentaient devant les monuments en bronze en portant une fleur ou un bouquet qu'ils déposaient avant de se rassembler.

"Inclinons-nous devant les statues", intimait un speaker, donnant ainsi le signal pour les inclinations des civils et les saluts des militaires.

Les Nord-Coréens sont éduqués dès leur plus jeune âge dans le culte des dirigeants de la dynastie des Kim, dont les portraits sont omniprésents en Corée du Nord.

L'actuel leader Kim Jong Un est le troisième de la lignée dans un pays dont le calendrier est truffé de commémorations relatives à la naissance et à la vie de son père et de son grand-père.

Ces cérémonies de dévotion contribuent à ancrer la loyauté de la population vis-à-vis d'un des régimes les plus reclus au monde. Le 15 avril, connu sous le nom de "Journée du Soleil", est la fête la plus importante de l'année et peut être marquée, comme cela avait été le cas en 2017, par un défilé militaire.

- Sommets -

Le lieutenant Ryu Yong Jong, 25 ans, qui est dans l'armée depuis neuf ans, affirme que rendre visite aux statues renforce sa détermination à "réaliser l'unification de notre pays, qui est ce que nos grands leaders désiraient" et à "soutenir le leadership du respecté maréchal Kim Jong Un".

Les Nord-Coréens interrogés en Corée du Nord par des médias étrangers tiennent toujours des propos conformes à la ligne officielle du Parti des travailleurs au pouvoir.

Les autorités ont organisé samedi une grande réunion de hauts responsables du régime pour marquer l'anniversaire de la naissance de Kim Il Sung.

Après deux années de montée des tensions liée aux programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord, qui sont interdits par la communauté internationale, le climat s'est remarquablement détendu sur la péninsule coréenne depuis le début de l'année.

Kim Jong Un rencontrera le 27 avril le président sud-coréen Moon Jae-in pour ce qui sera le troisième sommet intercoréen depuis la fin de la Guerre de Corée (1950-1953).

Il devrait rencontrer ensuite, à une date qui reste à déterminer, le président américain Donald Trump.

En attendant, il a reçu samedi Song Tao, dirigeant du département international du comité central du Parti communiste chinois, qui accompagnait une troupe d'artistes participant au festival du printemps marquant également la naissance en 1912 de Kim Il Sung. Ce dernier reste officiellement le "Président éternel", bien qu'il soit mort en 1994.

Cette visite intervient quelques semaines après les débuts diplomatiques du dirigeant nord-coréen. Alors qu'il n'avait effectué aucune visite officielle à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011, il est allé à Pékin où il a rencontré le président chinois Xi Jinping.

Pékin est l'allié le plus proche du régime nord-coréen, sur les plans diplomatique et économique.

Le quotidien officiel Rodong Sinmun a publié dimanche des photos montrant des responsables chinois et nord-coréens assis à plusieurs tables rondes dans une gigantesque salle de réception ornée d'une image de MM. Kim et Xi se serrant la main.