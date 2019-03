La Corée du Nord fait marche arrière: "Nous n'avons aucune intention de céder aux demandes des Etats-Unis"

Pyongyang envisage de suspendre ses discussions sur le nucléaire avec Washington après l'échec du deuxième sommet entre Kim Jong Un et Donald Trump à Hanoï fin février, selon la vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréenne citée vendredi par l'agence russe TASS. "Nous n'avons aucune intention de céder aux demandes des Etats-Unis d'aucune manière, et ne sommes pas non plus disposés à nous engager dans des négociations de ce type", a déclaré à la presse à Pyongyang la responsable, Choe Son Hui, selon l'agence de presse russe.