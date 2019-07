La Corée du Nord tire des "projectiles"

(Belga) La Corée du Sud a annoncé que Pyongyang avait tiré deux "projectiles" non identifiés, une information confirmée par Washington qui a précisé qu'il s'agissait d'engins de courte portée.

"Je peux confirmer que c'était de courte portée", a indiqué à l'AFP un responsable américain, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Il n'a pas indiqué quand le tir avait été effectué. Il réagissait à l'annonce quelques minutes plus tôt de l'état-major des armées sud-coréennes, cité par l'agence de presse de Corée du Sud Yonhap, selon lequel la Corée du Nord a tiré un "projectile" non identifié. Séoul a ensuite précisé qu'un deuxième projectile avait été lancé. La précision sur la portée de l'engin est importante, Donald Trump ayant affirmé par le passé que des engins de courte portée n'affecteraient pas les négociations avec Pyongyang. "Je ne considère pas cela du tout comme une rupture dans la relation de confiance. A un certain moment, cela pourrait arriver. Mais à ce stade, non", déclarait-il en mai après des tirs de missiles nord-coréens. "Il s'agissait de missiles de très courte portée, quelque chose de très standard", avait-il insisté. Le président américain, qui espère convaincre Pyongyang de renoncer à son programme nucléaire, a rencontré le mois dernier le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour la troisième fois.