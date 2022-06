La Corée du Nord tire une salve de missiles balistiques

(Belga) La Corée du Nord a lancé dimanche huit missiles balistiques dans les eaux au large de sa côte orientale, au lendemain de trois jours d'exercices militaires conjoints des armées américaine et sud-coréenne.

"Notre armée a détecté le lancement de huit missiles balistiques à courte portée depuis le secteur de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l'Est", a indiqué l'état-major sud-coréen, en se référant à la mer du Japon. Ces lancements ont eu lieu dans un laps de temps de 30 minutes, a-t-il précisé. "Nos militaires ont renforcé leur surveillance et leur vigilance en prévision de nouveaux lancements. La Corée du Sud et les Etats-Unis coopèrent étroitement et sont pleinement préparés", a-t-il ajouté. Ce nouveau tir intervient après trois jours d'exercices à grande échelle des armées américaine et sud-coréenne, avec la participation de l'USS Ronald Reagan, un porte-avions de 100.000 tonnes à propulsion nucléaire. Il s'agissait des premières manoeuvres communes entre les deux pays depuis la prise de fonctions début mai du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a promis une politique plus ferme à l'égard de Pyongyang, et les premières impliquant un porte-avions depuis novembre 2017. La Corée du Nord proteste depuis longtemps contre ce type d'exercice, qu'elle considère comme une répétition générale pour une invasion.