Coronavirus: la Corée du Sud, plus grand foyer de l'épidémie en dehors de la Chine

La Corée du Sud est devenu le plus important foyer de l'épidémie de Covid-19 en dehors de la Chine avec, lundi, 161 nouvelles contaminations au coronavirus, ce qui porte le bilan national à 763 cas et sept morts. Le nombre de malades dans le pays dépasse désormais celui du foyer d'infection du paquebot Diamond Princess, en quarantaine au Japon.



La Corée du Sud a connu une augmentation rapide du nombre de cas avec plus de 700 nouvelles contaminations en moins d'une semaine. La plupart des porteurs du virus ont un lien avec l'Eglise Shincheonji de Jésus de la ville de Daegu (sud du pays).



Lundi, les personnes liées à cette secte représentaient 129 des 161 nouveaux cas enregistrés, a indiqué lundi dans un communiqué le Centre coréen pour le contrôle et la prévention des maladies. Deux nouveaux décès ont été enregistrés, portant le bilan total à sept morts.

Le bilan ne cesse de croître

Les deux nouvelles victimes avaient un lien avec l'hôpital Daenam de Cheongdo, situé à une quarantaine de kilomètres de Daegu, et qui est le second foyer de contagion du pays.

Plus d'une centaine de cas ont été rapportés dans cet établissement dont la plupart des patients sont traités pour des problèmes psychiatriques. Dimanche, le président Moon Jae-in a rehaussé le niveau d'alerte au virus à son niveau maximum afin de renforcer la réponse gouvernementale à cette épidémie dont le bilan ne cesse de croître.



La fermeture des écoles a été prolongée d'une semaine et la surveillance des personnes en provenance de Chine va être renforcée durant deux semaines.



Les autorités sanitaires vont procéder au contrôle d'environ 28.000 personnes à Daegu, dont les 2,5 millions d'habitants doivent rester chez eux. "S'il vous plaît, réduisez vos sorties au minimum durant deux semaines", leur a demandé Kim Gang-lip, le vice-ministre de la Santé.



La compagnie aérienne Korean Air a suspendu ses liaisons avec Daegu, la quatrième ville du pays, jusqu'à la fin mars "en raison du coronavirus".

9.300 personnes placées en quarantaine à Daegu



Cette épidémie a contraint le géant sud-coréen Samsung Electronics à interrompre les activités de son usine de Gumi, à 200 kilomètres au sud-est de Séoul, un de ses employés ayant été contaminé.



Ce site fabrique des modèles haut de gamme destinés au marché intérieur, parmi lesquels les Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip.



Le principal foyer de contamination est l'Eglise de Shincheonji de Jésus. C'est une de ses fidèles, âgée de 61 ans, qui aurait transmis le virus, dont elle ignorait être porteuse, notamment en assistant à des offices religieux à Daegu. Le maire de Daegu, qui compte 2,5 millions d'habitants, a indiqué que 85% des 292 cas enregistrés dans la ville ont un lien avec cette secte chrétienne.



Les autorités affirment que quelque 9.300 membres de l'Eglise de Shincheonji de Jésus à Daegu ont été placés en quarantaine ou doivent demeurer chez eux. Elles ont cependant précisé ne pas être entrées en contact avec des centaines d'entre eux.

Daegu est le lieu de naissance de Lee Man-hee, fondateur de cette secte dont les membres croient qu'il a repris le rôle de Jésus Christ et emmènera 144.000 personnes avec lui au paradis le jour du Jugement dernier.



Environ 500.000 personnes ont signé une pétition sur le site internet de la Maison bleue, siège de la présidence sud-coréenne, demandant la dissolution de la secte chrétienne. Ils accusent "sa doctrine immorale" d'être à l'origine de l'épidémie.



Dimanche, dans une déclaration vidéo, l'église s'est excusée d'avoir "suscité des inquiétudes" et a dit vouloir coopérer avec les autorités sanitaires pour "mettre fin rapidement" à la situation.



Le porte-parole, qui a lu un communiqué, a réfuté les accusations dont elle fait l'objet, rappelant que le virus est apparu en Chine.



"Sachez que l'Eglise Shincheonji de Jésus et ses membres sont les plus grandes victimes du Covid-19", a-t-il rappelé.



Lundi matin, la chaîne JTBC n'a pas diffusé ses informations télévisées, son présentateur météo ayant présenté des symptômes, contraignant tout le personnel à se mettre en quarantaine, selon l'agence de presse Yonhap.