La "corruption institutionnalisée" à Madagascar, fléau au coeur de la campagne électorale

(Belga) Sur une portion de route en travaux, des paysans brandissent une banderole "Stop à la spoliation des droits fonciers". Ils manifestent contre le tracé d'une autoroute, promesse de l'ex-chef de l'Etat malgache Hery Rajaonarimampianina et candidat à la présidentielle du 7 novembre qu'ils soupçonnent de corruption.

"Nous dénonçons ici une corruption à haut niveau qui a entraîné la spoliation de nos droits sur notre terre au profit d'une société privée indo-pakistanaise et d'une entreprise chinoise qui construit la route", explique Célestin Razafimanantsoa à Andranotapahina, à 10 kilomètres de la capitale Antananarivo. Corruption, le mot est lancé. A Madagascar, elle gangrène tous les secteurs de la société: les projets de travaux publics, l'attribution des permis de conduire, la justice, le trafic de bois de rose... Elle est "institutionnalisée", résume la directrice de Transparency International Initiative Madagascar (TIIM), Ketakandriana Rafitoson, et se retrouve naturellement au coeur de la campagne présidentielle. L'ancien Premier ministre Jean Omer Beriziky a fait de la lutte contre ce fléau son credo. "Je vais rétablir l'Etat de droit", promet ce candidat. "On est élu pour servir et non pas se servir." Madagascar, la Grande Ile, pointe à la 155e place sur 180 du classement de perception de la corruption de l'ONG Transparency International. Madagascar est "le pays du mametraha kely ("veuillez déposer un pot-de-vin" en langue malgache) et de la règle des 10%", explique Ketakandriana Rafitoson. Car dans la réalité, pour obtenir un marché public, les entreprises doivent souvent verser l'équivalent de 10% du montant du contrat à des fonctionnaires verreux. Pour les manifestants d'Andranotapahina, le projet d'autoroute n'échappe pas à cette règle. (Belga)