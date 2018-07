La croisière des vampires prend la tête du box-office nord-américain

Le troisième volet de la saga "Hôtel Transylvanie", produit par le studio Sony, qui emmène la famille du comte Dracula en croisière, a pris la tête du box-office nord-américain pour son premier week-end d'exploitation.

Le vampire capé, qui va trouver l'amour et pas mal d'ennuis lors de ces vacances sur un paquebot, a réalisé 44,1 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et au Canada de vendredi, jour de sa sortie, à dimanche, selon les estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

"Hôtel Transylvanie 3: Des Vacances Monstrueuses", a fait mieux que l'épisode initial (42 millions de dollars) mais un peu moins bien que le deuxième (48), et facilement écarté ainsi du sommet du box-office nord-américain "Ant-Man et la Guêpe".

Après un week-end de lancement convaincant avec 75,8 millions de dollars en Amérique du Nord, la dernière livraison de Marvel a sensiblement ralenti en deuxième semaine, avec 28,8 millions de vendredi à dimanche, pour un total de 132,8 millions de dollars depuis sa sortie.

Le film à grand spectacle "Skyscraper", porté par l'ancien catcheur Dwayne "The Rock" Johnson, a lui déçu pour son premier week-end sur les écrans, et ne se classe qu'en troisième position, avec 25,5 millions de dollars.

Avec un budget de 125 millions de dollars, selon plusieurs médias américains, le long métrage qui rappelle, à plus d'un titre, "Piège de cristal", était attendu bien plus haut.

Derrière, "Les Indestructibles 2" s'accroche, avec 16,2 millions de dollars engrangés en trois jours, qui portent son total à 535,8 millions de dollars, en cinq semaines d'exploitation.

La suite des aventures d'une famille de super-héros est d'ores et déjà le film animé qui a rapporté le plus d'argent dans l'histoire du box-office nord-américain.

En cinquième position, arrivent les dinosaures de "Jurassic World: Fallen Kingdom", qui ont amassé, ce week-end, 15,5 millions de dollars, soit 363,2 millions en tout depuis leur sortie, le 22 juin.

Voici le reste du Top 10:

6 - "American Nightmare 4: Les Origines": 9,1 millions de dollars (49,5 en deux semaines)

7 - "Sorry To Bother You": ce petit film indépendant réalise un excellent parcours et multiplie par six les recettes du week-end de sa sortie, avec 4,3 millions de dollars (5,3 en deux semaines)

8 - "Sicario: La Guerre des Cartels": 3,8 millions de dollars (43,2 en trois semaines)

9 - "Uncle Drew": 3,2 millions de dollars (36,7 en trois semaines)

10 - "Ocean's 8": 2,9 millions de dollars (132,2 en six semaines)