La culotte fête ses 100 ans: plus sexy que jamais, elle revient en force face au string (vidéo)

Elle fête ses 100 ans et elle redevient plus que jamais à la mode: la culotte est à l’honneur au salon international de la lingerie à Paris. Un salon réservé aux professionnels, et qui met à l’honneur les dessous les plus tendances.

Depuis 1918, elle a bien changé. La pièce de tissu se réduisant petit à petit au fil des décennies. La culotte est détrônée par le string dès les années 90. Mais désormais, dans les nouvelles collections, la culotte revient en force, en version taille haute pour gommer les imperfections, et dans des matières invisibles sous les vêtements.



"Les culottes font de jolies fesses, davantage que les strings... c’est sûr", commente une mannequin. "La taille des culottes a changé aussi, ce ne sont plus les culottes basiques", ajoute une autre. "Je pense aussi que les femmes aujourd'hui s'habillent plus pour elles que pour les hommes", dit encore une autre top model.





Glamour et confort



Le féminisme s’invite aussi dans la lingerie aussi. L’objectif pour les créateurs : combiner glamour et confort. "La force de la France dans le domaine de la corseterie, c'est d'avoir toujours réussi à comprendre les femmes. De connaître parfaitement bien leurs corps pour pouvoir s'adapter, tant en termes de formes de produits, qu'en termes de matière", indique Stéphanie Pérèle, directrice d'une marque de sous-vêtements.



Côté tendances, il y a les pièces gainantes, mais plus souples que celles de nos grands-mères, et surtout plus élégantes.