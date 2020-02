La défense d'Harvey Weinstein a l'intention de faire appel du verdict de culpabilité

(Belga) La principale avocate d'Harvey Weinstein, Donna Rotunno, a déclaré qu'elle interjetterait appel du verdict de culpabilité rendu par un jury de Manhattan lundi. Le producteur déchu d'Hollywood a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol mais a été disculpé de la circonstance aggravante de comportement de "prédateur". Il risque 25 ans de prison.

"Nous allons faire appel", a réagi Me Rottuno à la sortie du tribunal. "La bataille n'est pas terminée." Harvey Weinstein a été placé en détention en attendant de connaître sa peine, le 11 mars. "Bien entendu, il est déçu mais il est fort. Il est solide mentalement et il continuera de se battre", a-t-elle affirmé lorsque des journalistes lui ont demandé comment le producteur déchu s'en sortait après avoir été incarcéré. Reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol, Harvey Weinstein, 67 ans, est passible de 25 ans de prison au maximum, mais ne risque pas la perpétuité, car le jury l'a disculpé de la circonstance aggravante de comportement "prédateur", qui aurait pu lui valoir la prison à vie. Harvey Weinstein a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, parlant de relations consensuelles. (Belga)