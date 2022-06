La démocratie est "un élément essentiel" pour l'avenir du continent américain, dit Biden

(Belga) Le président Joe Biden a estimé mercredi que la démocratie était "un élément essentiel pour l'avenir des Amériques", en ouverture d'un grand sommet régional avec l'Amérique latine.

"Notre région est grande est diverse. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout. Mais parce que nous sommes des démocraties, nous abordons nos différends dans le respect mutuel et le dialogue", a-t-il dit. Ce grand "Sommet des Amériques", qui se tient à Los Angeles, est marqué par l'absence de certains chefs d'Etat, notamment du Mexique, du Guatemala, de Bolivie ou du Honduras. Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador en particulier reproche à la Maison Blanche d'avoir exclu Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. L'exécutif américain a justifié ce choix par des "réserves" face "au manque d'espace démocratique et au respect des droits humains". Joe Biden a aussi vanté mercredi le lancement d'un "Partenariat des Amériques pour la prospérité économique" afin d'encourager une croissance plus inclusive en Amérique latine. "Ce qui est vrai aux Etats-Unis est vrai dans chaque pays. L'économie du ruissellement, cela ne fonctionne pas", a dit le démocrate, qui a déjà plusieurs fois critiqué cette idée selon laquelle l'enrichissement des plus fortunés et des grandes entreprises entraînerait automatiquement celui de tous les acteurs économiques. Le Sommet des Amériques est censé illustrer la volonté de l'administration Biden de relancer et rénover la relation avec les pays d'Amérique latine, au moment où la Chine investit massivement dans la région. (Belga)