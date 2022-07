La directrice de la communication de la Maison Blanche reste finalement en poste

(Belga) La directrice de la communication de la Maison Blanche, Kate Bedingfield, ne démissionnera finalement pas, ont indiqué plusieurs sources à CNN vendredi. La Maison Blanche avait annoncé son départ au début du mois.

Dans un e-mail que CNN a pu consulter, Mme Bedingfield a écrit, vendredi, à ses collègues qu'après avoir beaucoup réfléchi et discuté, elle a décidé de rester. "Je n'en ai pas encore fini ici, il y a encore tellement de bon travail à faire avec vous tous", a-t-elle ajouté. "Le travail est trop important et donne trop d'énergie et il me reste encore beaucoup de carburant." Sur Twitter, elle avait également écrit qu'elle regrettait sa décision initiale de partir. Selon une source proche de la Maison Blanche, Mme Bedingfield est revenue sur sa décision jeudi. Plusieurs personnes de l'entourage du président Joe Biden ont réagi avec stupeur à cette nouvelle inattendue, indique CNN. Mme Bedingfield a été le point central de la campagne de Joe Biden avant de devenir la directrice de la communication du président. (Belga)