La disparition mystérieuse d'un jeune Américain de 22 ans résolue par hasard 45 ans après?

En janvier 1976, Kyle Wade Clinkscales, un étudiant américain de 22 ans quitte en soirée le domicile de ses parents situé à LaGrange, en Géorgie, au volant de sa Ford Pinto pour retourner à son université d'Auburn dans l'état de l'Alabama. Mais le jeune étudiant n'est jamais arrivé à destination. Kyle et son véhicule ont mystérieusement disparu. Alors que ses parents ont passé le reste de leur vie à vouloir connaître quel avait été le sort de leur enfant unique et que les enquêteurs ont suivi des centaines de pistes dans cette affaire, il semblerait que cette mystérieuse disparition ait connu un rebondissement inattendu cette semaine, soit 45 ans après.

Le bureau du shérif du comté de Troup a tenu ce jeudi une conférence de presse devant les journalistes de la presse locale leur signalant que le véhicule de l'étudiant disparu 45 ans plus tôt avait finalement été retrouvé, au fond d'un ruisseau de l'Alabama. Un homme a appelé la police pour leur signaler qu'il avait aperçu une voiture flotter. Après avoir sorti le véhicule de la rivière, les enquêteurs ont confirmé que le modèle et la plaque d'immatriculation correspondaient à la voiture conduite par Kyle le soir de sa disparition.

A l'intérieur du véhicule, les enquêteurs ont trouvé ce qui semblait être des ossements humains ainsi que des pièces d'identité, des cartes de crédit appartenant au jeune étudiant, a détaillé le shérif du comté de Troup, James Woodruff, lors de cette conférence de presse.

"Pendant 45 ans, nous avons cherché ce jeune homme et sa voiture", a-t-il déclaré. "Nous avons asséché des lacs, nous avons exploré des endroits différents et suivi des centaines de pistes et, cela n'a jamais rien donné."

Des tests sont en cours pour confirmer que les restes appartiennent à l'étudiant. Alors que la police avait précédemment déclaré qu'elle croyait que l'étudiant avait été tué, elle nourrit désormais l'espoir de découvrir comment Kyle Clinkscales est mort.

"A-t-il été assassiné et laissé là-bas ? A-t-il été victime d'un accident de circulation qui l'a fait quitter la route et se précipiter dans ce cours d'eau au volant de son véhicule? C'est quelque chose que nous espérons déterminer, mais cela fait 45 ans", a déclaré M. Woodruff.

Le père de Kyle est décédé en 2007, et sa mère est décédée au début de cette année, a révélé le shérif. "C'était toujours son espoir qu'il revienne à la maison", a déclaré M. Woodruff.

"Nous avons toujours espéré que nous le retrouverions pour elle avant qu'elle ne décède. Le simple fait que nous l'ayons, espérons-le, retrouvé, ainsi que sa voiture m'apporte un grand soupir de soulagement."