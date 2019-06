La DMZ coréenne, dernière frontière de la Guerre froide

Le président américain Donald Trump a proposé samedi, d'un tweet, au leader nord-coréen Kim Jong Un une rencontre dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées, à l'occasion de sa visite à Séoul dimanche.

La DMZ fut créé par l'armistice qui mit fin à la guerre de Corée (1950-53), durant laquelle s'affrontèrent les forces sud-coréennes soutenues par une coalition de l'ONU emmenée par les Etats-Unis et les troupes nord-coréennes alliées aux soldats chinois.

Voici quelques éléments sur cet endroit considéré comme la dernière frontière de la Guerre froide.

- Où se situe-t-elle?

Zone tampon de quatre kilomètres de large, la DMZ coupe la péninsule en deux sur 250 kilomètres, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Séoul et à 200 kilomètres au sud de Pyongyang.

En son milieu court la Ligne de démarcation militaire (MDL), là où se situait la ligne de front quand le cessez-le-feu avait mis fin aux hostilités.

Aux termes de cet accord, les deux parties avaient accepté de faire reculer leurs troupes de 2.000 mètres. Vers le sud, Séoul a établi une zone tampon supplémentaire de largeur variable, où l'accès des civils est limité.

- De quoi s'agit-il?

Dans cette bande de terre entre Nord et Sud, les armements lourds sont interdits. Les patrouilles y sont autorisées mais elles ne peuvent franchir la MDL. Seuls 1.000 représentants de chaque partie y sont autorisés simultanément. La DMZ est tapissée de mines.

Les zones qui jouxtent la DMZ figurent parmi les endroits les plus fortifiés du monde, avec des camps militaires, l'artillerie et des champs de mines supplémentaires.

- A quoi ressemble le paysage?

La DMZ est un "no man's land" depuis plus de 60 ans et la présence humaine y est minimale, si bien qu'une bonne partie de la zone est recouverte par une forêt luxuriante. La zone est réputée être un refuge pour des espèces rares de flore et de faune dont l'habitat a été détruit ailleurs par le développement.

Un ours noir d'Asie y a ainsi été photographié en octobre, selon le ministère sud-coréenne de l'Environnement.

La zone est hérissée de tours de garde et délimitée par des barbelés.

- Qui l'a visitée?

Les Etats-Unis et la Corée du Sud sont liés par une alliance de sécurité depuis des décennies et une visite de la DMZ est devenue un rituel presque inévitable pour un président américain en voyage en Corée du Sud.

L'ancien président George W. Bush s'y est rendu en février 2002, un mois après avoir décrété que la Corée du Nord faisait partie de son "axe du mal".

Le dernier président à visiter la DMZ fut Barack Obama en 2012. Le vice-président Mike Pence a fait le voyage en avril 2017 en pleine période de tensions avec le pays reclus.

Donald Trump avait tenté de lui emboîter le pas sept mois plus tard, mais son hélicoptère avait dû rebrousser chemin pour cause d'épais brouillard.

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ont tenu deux de leurs trois sommets l'année dernière à Panmunjom, le village de la DMZ où fut signé la trêve.

- C'est quoi Panmunjom?

Egalement appelé Zone de sécurité conjointe (JSA), Panmunjom est constitué d'une série de bâtiments centrés autour de plusieurs cahutes bleues de l'ONU, lesquelles sont situées en plein sur la MDL. Ces cahutes sont devenues emblématiques de la division de la péninsule.

L'armistice de 1953 fut signé dans un bâtiment situé du côté nord du village. La JSA fut le théâtre en 1976 de "l'incident du meurtre à la hache" ou "incident du peuplier": deux soldats américains qui voulaient abattre un arbre masquant la visibilité avaient été tués par des soldats nord-coréens.

C'est le seul endroit de la DMZ où soldats sud et nord-coréens se font face. Aux termes de l'accord signé par MM. Moon et Kim lors de leur troisième sommet l'année dernière à Pyongyang, ils sont désormais désarmés.