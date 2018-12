La doyenne de la Cour suprême américaine, "RBG", est sortie de l'hôpital

La doyenne de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg, 85 ans, a quitté l'hôpital où elle a été opérée pour des nodules cancéreux, a annoncé mercredi la plus haute juridiction des Etats-Unis.

La juge, surnommée "RBG", "est sortie hier (mardi) de l'hôpital et poursuit sa convalescence à son domicile", a indiqué la Cour sans donner plus de détails.

La magistrate avait fait une chute le 7 novembre et s'était cassé des côtes. Lors des examens médicaux, deux nodules cancéreux avaient été détectés dans un poumon. Ils ont été retirés vendredi dans un hôpital de New York et aucune autre tumeur n'a été détectée.

Les démocrates suivent avec appréhension les bulletins de santé de cette icône féministe et progressiste, notamment parce qu'ils craignent qu'un départ de la magistrate ne permette au président Donald Trump de la remplacer par un juge conservateur.

Depuis son arrivée au pouvoir, le milliardaire républicain a pu nommer deux magistrats à la Cour suprême: Neil Gorsuch, 51 ans, et Brett Kavanaugh, 53 ans. Sur neuf juges, le temple du droit américain compte désormais cinq conservateurs et quatre démocrates.

La Cour est l'arbitre des grands sujets de société, comme le droit à l'avortement, la régulation des armes à feu, les droits des minorités ou la protection de l'environnement.

Mme Bader Ginsburg, nommée à vie comme tous les juges de cette institution, a dit qu'elle ne prendrait sa retraite que lorsqu'elle ne se sentirait plus capable de travailler.

Nommée à la Cour suprême par le président démocrate Bill Clinton en 1993, elle est devenue une icône qui a fait l'objet de multiples livres, documentaires ou films. Le dernier, "On the basis of sex" ("Une femme d'exception"), vient de sortir aux Etats-Unis.