La famille Rockefeller donne 200 millions de dollars au MoMA de New York

La famille Rockefeller a fait don de 200 millions de dollars au Museum of Modern Art de New York, a annoncé mardi l'institution, l'une des sommes les plus importantes jamais léguées à un musée.

David Rockefeller, décédé en 2017, avait déjà donné 100 millions de dollars à l'institution en 2005, ainsi que de nombreux tableaux de maîtres, notamment de Gauguin, Matisse, Picasso ou Cézanne. En outre, sa famille a déjà versé au musée une partie du produit de la vente historique de la collection de David et Peggy Rockefeller, qui en mai dernier avait atteint 832 millions de dollars au total. L'histoire des Rockefeller est intimement liée à celle du MoMA, qui a été créé par la mère de David, Abby, l'épouse de John D. Rockefeller Jr, avec le soutien de deux autres amatrices d'art de la haute société new-yorkaise. Si elle a donné beaucoup de temps et d'énergie au lancement de ce projet, Abby Rockefeller n'y a, en revanche, quasiment pas contribué financièrement: son mari, qui n'aimait pas la peinture moderne, refusait d'y consacrer une partie de sa fortune. C'est une période faste pour le MoMA, qui vient d'annoncer la conclusion prochaine de travaux d'aménagement qui auront coûté 400 millions de dollars. En 2016, le musée avait déjà reçu un don de 100 millions de dollars du producteur américain David Geffen.