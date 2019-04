La femme d'El Chapo va créer une ligne de vêtements

Emma Coronel, la femme du célèbre narcotrafiquant mexicain surnommé "El Chapo", qui risque la perpétuité, a annoncé lundi qu'elle allait créer une ligne de vêtements aux initiales de son mari, "JGL" pour Joaquin Guzman Loera.

"Mon but est de diffuser mon style et celui de mon mari", a annoncé sur son compte Instagram l'ex-reine de beauté de 29 ans, qui s'était souvent fait remarquer par des tenues soulignant ses formes pendant les quelque trois mois qu'a duré le procès de son mari, de novembre à février au tribunal fédéral de Brooklyn.

La créatrice en herbe a appelé les designers intéressés à la contacter via son avocate, Mariel Colón, également avocate de son mari, et appelé ses plus de 100.000 abonnés sur Instagram à lui faire des suggestions.

Son époux de 61 ans avait lui affiché un goût pour les chemises colorées, les casquettes de baseball et les baskets.

Une jeune femme disant être une fille d'"El Chapo", Alejandrina Gisselle Guzman, a déjà annoncé en janvier le lancement d'une ligne de vêtements, de bijoux et d'alcool, dénommée "El Chapo 701" - un chiffre correspondant au classement du narcotrafiquant sur la liste Forbes des personnes les plus riches du monde en 2009.

Reconnu coupable d'avoir co-dirigé 25 ans durant le puissant cartel de Sinaloa, "El Chapo" est passible de la perpétuité. Le prononcé de sa sentence est attendu le 25 juin.