La fille du patient décédé en France également touchée par la maladie

(Belga) La fille du touriste chinois de 80 ans hospitalisé en France depuis fin janvier et décédé vendredi soir est également touchée par le coronavirus, a indiqué samedi la ministre française de la Santé Agnès Buzyn. Agée de 50 ans, elle est hospitalisée à l'hôpital Bichat à Paris mais son état n'inspire en revanche aucune inquiétude et "elle devrait pouvoir sortir prochainement".

La France a recensé à ce jour 11 cas confirmés en lien avec l'épidémie de Covid19. Quatre d'entre eux sont "guéris" et "sont sortis" de l'hôpital: mercredi, un couple de trentenaires chinois également pris en charge à l'hôpital Bichat, jeudi, un Bordelais de 48 ans originaire de Chine et vendredi, un médecin qui était hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ces personnes "ont cessé d'être positives pour le virus, elles ont eu deux tests négatifs" et sont "de retour chez elles", a précisé Agnès Buzyn, expliquant qu'il n'y avait plus lieu de leur faire subir une surveillance particulière. Six patients restent pour leur part hospitalisés mais leur état de santé "n'inspire pas d'inquiétude". Outre la fille du patient décédé, il s'agit de cinq Britanniques - quatre adultes et un enfant de neuf ans - contaminés par un compatriote lors d'un séjour en Haute-Savoie. Ils sont hospitalisés dans la région lyonnaise. (Belga)