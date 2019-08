La fluoration de l'eau présente un danger, selon une étude controversée

(Belga) Le fluor, présent dans l'eau du robinet dans certains pays, pourrait affecter le quotient intellectuel des nourissons, affirme une étude publiée lundi, dont les résultats ont toutefois été remis en cause par plusieurs experts.

Depuis les années 1950, du fluorure est ajouté à l'eau du robinet dans de nombreux pays industrialisés pour prévenir les caries dentaires. Des concentrations très élevées du minéral se sont révélées toxiques pour le cerveau, mais les concentrations dans l'eau du robinet sont généralement sans danger. "Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait de gros doutes sur la dangerosité du fluorure, en particulier pour les femmes enceintes et les jeunes enfants", a déclaré à l'AFP Christine Till, de l'Université York du Canada, auteure principale de l'étude publiée dans JAMA Pediatrics. Selon les chercheurs, de l'eau fluorée est distribuée à environ 66% de la population américaine, 38% des résidents canadiens et 3% des résidents européens. L'étude a porté sur environ 601 paires mère-enfant dans six villes canadiennes, dont 41% vivent dans des collectivités alimentées en eau municipale fluorée. Ils ont constaté qu'une augmentation de la concentration de fluor dans l'urine de la femme enceinte de 1 milligramme par litre était associée à une baisse de 4,5 points de QI chez les garçons de trois ou quatre ans, mais pas chez les filles. En considérant la prise quotidienne de fluor par la mère au lieu du fluor dans son urine, les chercheurs ont constaté qu'une augmentation de 1 milligramme de cet apport était associée à une baisse de 3,7 points de QI pour les garçons et les filles. Mais de nombreux experts dans des domaines allant de la statistique à la toxicologie en passant par les neurosciences ont exprimé de sérieuses critiques vis-à-vis de l'étude. "Je pense que les conclusions sont plutôt faibles et limites", a jugé Stuart Ritchie psychologue au King's College de Londres. "Ils pourraient être intéressants dans le cadre d'un ensemble plus large d'études sur cette question, mais à eux seuls, ils ne devraient pas faire beaucoup avancer le débat sur la dangerosité du fluor". Anticipant la controverse, JAMA Pediatrics a pris la décision inhabituelle de publier une note précisant que la décision de publier l'article n'avait été "pas facile". En raison de sa contribution au déclin important des caries aux États-Unis, la fluoration de l'eau est considérée comme l'un des 10 grands succès du 20e siècle en matière de santé publique, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). (Belga)