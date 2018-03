La foudre frappe une église au Rwanda: 14 personnes décèdent sur le coup, deux autres succombent plus tard à leurs blessures

Au moins 16 personnes ont été tuées samedi dans le sud du Rwanda où une église des Adventistes du septième jour a été frappée par la foudre, a déclaré dimanche un responsable local.



Le maire du district de Nyaruguru, Habitegeko Francois, a indiqué à l'AFP par téléphone que 14 personnes étaient décédées sur le coup et deux avaient plus tard succombé à leurs blessures.



"Cent quarante autres personnes ont été blessées et envoyées d'urgence dans des hôpitaux et des centres de soins. Les docteurs disent que trois d'entre elles étaient dans un état critique mais commencent à aller mieux", a-t-il ajouté.



"La plupart de ceux qui ont été blessés ont maintenant été autorisés à sortir et sont de retour dans leur famille", a-t-il précisé.



Selon le maire, un accident similaire avait eu lieu vendredi dans la même zone où la foudre avait atteint un groupe de 18 élèves, tuant l'un d'eux.