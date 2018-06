La France n'en a pas fini avec les orages "diluviens"

Atmosphère électrique, trombes d'eau et risque d'inondations-éclair : la France n'en a pas fini avec des orages qui s'accrochent et peuvent de nouveau s'annoncer "diluviens".

Dix-sept départements étaient placés en vigilance orange lundi, dans le nord-ouest et le nord-est, où "d'intenses précipitations" sont attendues jusque dans la nuit. Météo-France a ajouté l'Yonne à sa liste lundi après-midi.

Rare zone jusqu'ici épargnée, le Finistère a été particulièrement touché dimanche, notamment Morlaix et des communes environnantes, où les dégats se sont concentrés.

Depuis la mi-mai "la vague orageuse a concerné toutes les régions, un peu moins les plages bretonnes ou normandes, mais ce week-end elles se sont malheureusement +bien rattrapées+", note le prévisionniste Etienne Kapikian.

Dans la région de Morlaix, les pompiers, qui ont reçu 250 appels entre 16H00 et 19H00 dimanche, surtout pour des caves et commerces inondés, devaient encore mener une centaine d'interventions lundi, essentiellement pour "assèchement". Il n'y pas pas eu de blessés, selon eux.

Lundi les rues étaient dégagées par les agents de la ville aidés de nombreux bénévoles. "On est un peu dépassé par les événements. C'est tout l'outil de travail qui est perdu", disait Pascal Tisserand, gérant d'un Carrefour Market ravagé par l'eau et la boue.

En cause, l'équivalent d'un mois de pluie tombé en une demi-heure.

Après une accalmie temporaire, les orages revenaient lundi après-midi, cette fois sur le Nord-Ouest et notamment la Normandie, avant de frapper le Nord-Est, prévient Météo-France. Quelque 80 mm d'eau en moins de 3 heures sont possibles, avec "une forte activité électrique" et même de la grêle.

"Plus que la grêle, le risque principal c'est plutôt les fortes quantités de pluies attendues en peu de temps, le risque de crues-éclair", insiste le prévisionniste.

Entre les deux poches nord-ouest et nord-est, l'Ile-de-France pourra aussi connaître des épisodes violents localement.

Par exemple, dimanche, un orage très localisé sur les communes d'Adé et Julos (Hautes-Pyrénées) a fait ruisseler l'eau dans les rues et inondé les maisons attenantes, nécessitant une vingtaine d'interventions des pompiers.

- "Pas d'accalmie" -

Ce mois de mai aura été "exceptionnellement foudroyé", avec 182.000 impacts relevés au sol, doublant quasiment le précédent record (datant de mai 2009), relève Météo-France à l'heure du bilan mensuel.

"Et on ne voit pas d'accalmie particulière", poursuit Etienne Kapikian, qui décrit "une situation de blocage" avec de hautes pressions accrochées sur le nord de l'Europe et de basses pressions sur le sud, du côté de la péninsule ibérique.

La situation, qui dure depuis début mai et s'est encore renforcée en milieu de mois, s'est notamment nourrie de températures plus élévées, en particulier au nord.

"On a des anomalies chaudes un peu partout en Europe", explique l'expert de Météo-France. "L'Allemagne par exemple a eu un mois de mai exceptionnellement chaud. La France a bénéficié de flux (de chaleur) continentaux et de secteur sud, qui tournaient facilement à l'orage" car l'atmosphère était humide.

Nationalement la température a ainsi été d'1,3°C au-dessus de la normale (par rapport à la période 1981-2010), bien que loin du record absolu (11e mois de mai le plus chaud depuis 1900).

Une anomalie encore plus marquée au nord de la Seine: +2°C par rapport à la normale. Ce mois a été le plus chaud depuis 1917 sur le nord-est. En revanche les régions proches de l'Espagne ont connu un mai proche des moyennes, "voire presque frais" sur les Pyrénées.

Côté pluviométrie aussi, le bilan est excédentaire par rapport à un mois de mai moyen, mais seulement de 11% à l'échelle nationale, souligne Météo-France.

Le feuilleton orageux devrait se poursuivre toute la semaine encore, week-end prochain inclus.

De petites dépressions d'altitude circulent et vont venir réactiver les orages, "sans que l'on puisse encore être précis" sur leur localisation.