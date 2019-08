La fusillade d'El Paso est "un acte de terrorisme contre les Mexicains"

(Belga) La fusillade d'El Paso, qui a fait 22 morts ce week-end quand un tireur voulant lutter contre une "invasion hispanique au Texas" a ouvert le feu dans un supermarché, est "un acte de terrorisme contre les Mexicains", a dénoncé lundi le chef de la diplomatie mexicaine, en visite dans la ville texane.

"Nous considérons que c'est un acte de terrorisme, effectué dans ce cas sur le territoire américain, mais de terrorisme contre les Mexicains", a déclaré le ministre des Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard à propos de cette tuerie, traitée par les autorités américaines comme un cas de "terrorisme intérieur". Plus tôt, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a appelé les Etats-Unis a adopter un contrôle plus strict des armes à feu. "Nous respectons beaucoup les décisions des autres gouvernements, mais nous pensons que les événements malheureux survenus aux Etats-Unis devraient conduire à une réflexion, à une analyse et à la décision de contrôler la vente libre d'armes", a indiqué le président lors de sa conférence de presse quotidienne. "Ils trouveront la solution qui convient et je n'exclus pas une modification de leur constitution et de la législation", a-t-il ajouté. "Les temps ont changé, il est nécessaire de toujours ajuster le cadre juridique aux nouvelles réalités. J'espère que cela se produira." (Belga)