La fusillade devant le siège de la NSA ne semble pas être "liée au terrorisme"

La fusillade qui a eu lieu mercredi matin devant le siège de l'agence américaine de renseignement NSA, après qu'un véhicule a tenté d'en forcer l'entrée, ne semble pas être "liée au terrorisme", a expliqué un agent du FBI chargé de l'affaire.

Les trois personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la voiture ont été arrêtées, et l'une d'entre elles a été hospitalisée, a détaillé Gordon Johnson, l'agent en charge de l'enquête. Une voiture a essayé de pénétrer tôt mercredi matin dans le siège de l'agence de renseignement NSA, à proximité de la capitale américaine Washington, provoquant une fusillade et faisant trois blessés. L'identité du ou des tireurs des coups de feu et la nature des blessures n'ont pas encore été clairement établies.