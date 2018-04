La FWB lance un appel à projets pour marquer le 25e anniversaire du génocide rwandais

(Belga) La Fédération Wallonie-Bruxelles lancera le 2 mai un appel à projets en vue de la commémoration, l'an prochain, du 25e anniversaire du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.

L'appel intègrera trois catégories de projets. La première portera sur des projets à recueillir, valoriser et préserver des témoignages. La seconde sur la visite de lieux de mémoire et des séminaires pour les enseignants. Enfin, la troisième visera la réalisation de productions diverses pour entretenir la mémoire du génocide rwandais. La Fédération mobilisera un budget de 120.000 euros à cet effet. L'appel à projets est ouvert aux établissements scolaires et aux personnes morales sans but lucratif. Les candidatures sont attendues jusqu'au 14 septembre prochain. Déclenché le 7 avril 1994, le génocide rwandais fera en une centaine de jours à peine près d'un million de victimes, issues majoritairement de la minorité tutsie. Infos: www.democratieoubarbarie.cfwb.be ou www.decretmemoire.cfwb.be. (Belga)