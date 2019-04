La Game Boy fête ses 30 ans

(Belga) La Game Boy, première console portable, fête cette année ses 30 ans. La console développée par le géant du jeu vidéo Nintendo avait été lancée au Japon le 21 avril 1989 et en 1990 en Europe.

Alors qu'aujourd'hui les jeux vidéo font partie du quotidien, l'arrivée de la Game Boy en 1989 représentait alors une véritable révolution dans le monde du jeu vidéo. Certes, Nintendo avait déjà sorti des jeux électroniques de poche entre 1980 et 1991 - les Game and Watch- mais la Game Boy était la première console à cartouche. Avec le recul, le design de première Game Boy semble grossier et les jeux quelque peu limités mais la Game Boy a vraiment lancé la mode des jeux vidéo à une période où les consoles à la maison étaient encore l'exception. Des dizaines de jeux ont été vendus par Nintendo dont l'emblématique Tetris, indissociable de la Game Boy et la série des Mario. Plus de 120 millions de Game Boy de plusieurs générations ont été vendues malgré la concurrence de consoles mises au point plus tard par Sega et Atari. L'inventeur de la Game Boy et des Game and Watch était le Japonais Gunpei Yokoi, véritable pionnier de l'industrie du jeu vidéo.