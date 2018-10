La Grande Guerre, porteuse de changements considérables pour les femmes

Les femmes ont été au cœur de l'effort de guerre pendant le premier conflit mondial dans toutes les nations belligérantes, une implication qui a contribué à leur émancipation, à un rythme plus ou moins rapide selon les pays.

Dès le 7 août 1914, le président du conseil français René Viviani, qui s'attendait alors à une guerre courte, avait appelé les paysannes à remplacer "sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille". C'était la période des moissons, qu'il était vital de ne pas laisser perdre.

Mais le conflit s'est prolongé et, en France comme en Allemagne, beaucoup de femmes ont dû faire fonctionner seules les exploitations agricoles, prenant même parfois la place des chevaux réquisitionnés. Selon l'historien Benjamin Ziemann, 44% des fermes bavaroises étaient dirigées par des femmes en 1916.

A travers toute l'Europe, les femmes ont aussi remplacé les hommes partis au front dans des métiers jusque-là exclusivement masculins: receveuses ou conductrices de tramways, serveuses de café, employées des Postes, livreuses de charbon, employées de banque, institutrices dans des écoles de garçons...

- "Munitionnettes" -

A partir de 1915, les industries reconverties dans la défense en ont à leur tour appelé aux femmes, en Europe puis aux Etats-Unis qui ne sont entrés en guerre qu'en 1917.

Baptisées "munitionnettes" en France, celles qui travaillaient dans les usines d'armement sont devenues "le symbole de l'entrée des femmes dans un secteur masculin", souligne l'historienne Françoise Thébaud, auteure de l'ouvrage "Les femmes au temps de la guerre de 14".

Quelque 400.000 femmes travaillaient dans les usines de guerre françaises au début de 1918, un quart de la main d’œuvre dans ce secteur.

La main d’œuvre féminine dans le commerce et l'industrie, fin 2017 en France, était supérieure de 20% à son niveau d'avant-guerre, selon le ministère du Travail. En Grande-Bretagne, où il était mal vu avant le conflit que les femmes mariées, quel que soit leur milieu, travaillent, la croissance a été encore plus forte, estimée à 50%.

"Les Françaises travaillaient déjà beaucoup avant 1914, il y avait 7,7 millions de femmes recensées comme actives, soit 36% de la population active, beaucoup plus qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne", explique Françoise Thébaut. Elles étaient issues principalement des classes populaires, et la guerre va favoriser l'arrivée sur le marché du travail des femmes des milieux aisés.

Certaines femmes ont également rejoint le front, comme infirmières ou, en Grande-Bretagne à partir de 1917, auxiliaires de l'armée (conductrices de camions et d'ambulances, cuisinières, mécaniciennes...).

En 1918, les femmes seront partout priées de retourner dans leur foyer et à leurs activités antérieures. Cependant, un changement considérable aura été amorcé: elles reviendront dans les années suivantes sur le marché du travail et la féminisation des emplois d'usine, du secteur tertiaire et des professions libérales se confirmera.

- "obsession nataliste" -

Cette plus grande activité s'est parfois accompagnée d'une avancée des droits, à une vitesse inégale selon les pays.

Aux Etats-Unis, le combat féministe avait continué pendant le conflit. En revanche, les militantes françaises, britanniques ou allemandes avaient mis leurs revendications en sourdine.

Les Britanniques, ainsi que les Allemandes ou les Américaines, obtiendront le droit de vote à la sortie de la guerre. Mais les Françaises et les Italiennes devront attendre jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale.

Les retrouvailles avec fils et maris rescapés de la Grande Guerre, souvent rentrés blessés, mutilés ou traumatisés, seront difficiles pour certaines mais souvent heureuses, selon les témoignages recueillis par les journaux féminins qui prospèrent dans l'après-guerre, écrit l'historienne Dominique Fouchard, auteure de "Le Poids de la guerre".

Dans une France qui compte plus de 1,3 million de tués au combat et 600.000 veuves de guerre, une "obsession nataliste" renvoie les femmes à la tâche de repeupler le pays, souligne Françoise Thébaut. Une loi promulguée en 1920 interdira toute information sur la contraception et l'avortement, qui ne seront légalisés qu'en 1967 et 1975.