La grève des pompiers, symptôme d'un système sur sollicité et "à bout"

Le mouvement de grève en cours chez les pompiers professionnels ne les empêche pas d'intervenir mais est symptomatique du "ras-le-bol" d'une profession sur sollicitée et d'un "système de secours français qui est à bout", a estimé mercredi la Fédération de la profession, la FNSPF, qui en appelle à l’État.

Sept des neuf syndicats de pompiers professionnels ont appelé à la grève à partir de mercredi et jusqu'au 31 août pour exprimer leur "ras-le-bol" face à un État qui selon eux les "laisse démunis face à la multiplication des interventions et parfois des agressions" et lui réclamer plus de moyens et une revalorisation salariale.

Un appel avant tout symbolique car les pompiers ont une obligation de service minimum et des personnels sont réquisitionnés pour assurer leurs interventions, avec des équipes parfois réduites.

"La grève n'empêche pas la distribution des services. Mais au delà de ce mouvement, nous partageons depuis des années le constat qu'on ne peut plus continuer comme ça, on arrive au bout d'un système", a déclaré à l'AFP le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers (FNSPF), Grégory Allione.

Depuis des années, les pompiers soulignent que le nombre de leurs missions ne cesse d'augmenter, contrairement à leurs moyens, car d'autres services publics, de santé notamment, se raréfient dans certaines régions. Ils disent se retrouver souvent seuls, donc sur sollicités en permanence, car le nombre d'appels au secours ne cesse lui d'augmenter.

Les pompiers ont fait 4,5 millions d'interventions en 2018, soit une toutes les 7 secondes, dont 80% pour les secours aux personnes et 6% pour les incendies.

"Le nombre de missions explose, on absorbe tout. Il faut revoir tout le processus opérationnel, dans l'assistance aux personnes comme dans le secours d'urgence", estime M. Allione.

Il invite une nouvelle fois l’État à adopter rapidement un numéro d'urgence unique, le 112, regroupant tous les appels d'urgence (police, pompiers, Samu...) sur une même plate-forme et qui permettra de mieux répartir les interventions entre eux.

Il appelle également l’État à plusieurs "coups de pouce" en faveur des pompiers, en leur donnant par exemple "plus de souplesse budgétaire" pour améliorer leurs conditions et investir davantage dans les équipements.

L'appel à la grève a été lancé par les syndicats de pompiers professionnels, qui représentent 16% des quelque 247.000 pompiers (à 79% volontaires et 5% militaires pour le reste).

La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), en charge de la capitale et de la petite couronne, a de son côté précisé à l'AFP qu'en tant qu'unité militaire, elle n'est "pas concernée par ce mouvement social" et qu'elle restera "pleinement mobilisée durant cet épisode caniculaire".