Paul et Gigi, 90 ans, en pleurs face aux images de la guerre en Ukraine: "On a vécu la même chose, c'est tellement triste"

La guerre en Ukraine ravive de douloureux souvenirs pour les plus âgés chez nous. Paul et Gigi ont 90 ans. Ils ont connu la deuxième guerre mondiale. A travers ce conflit, ce couple revit une page difficile de son enfance.

"Je n’ai jamais pensé revivre ça". Jamais Paul ne pensait revoir une guerre sur le sol européen et pourtant devant sa télévision chaque soir, il regarde les informations. "A 7h top, que l’on fasse n’importe quoi, on suit les événements", raconte le nonagénaire.

En Ukraine, quand je vois les gens, on a vécu la même chose. C’est triste

Avec Gigi, ils voient ensemble des images qui leur rappellent ce qu’ils ont vécu il y a 80 ans lorsqu’ils ont dû quitter la Belgique envahie pour la France. "Sur la route, nous étions bombardés par les Allemands, on était mitraillés. Et chaque fois qu’il y avait un avion, tout le monde allait dans les fossés. J’ai vécu ça. En Ukraine, quand je vois les gens, on a vécu la même chose. C’est triste. Je pense à ces gens-là", confie Paul les larmes aux yeux et la voix tremblante. "C’est impensable qu’après autant d’années, on recommence", s’attriste-t-il.

Cela me fait quand même un peu peur

Paul et Gigi sont très émus par ce conflit, mais aussi craintifs. "Oui parce qu’on a vécu la même chose, on revit ça. J’espère que cela ne va pas arriver jusqu’ici parce que cela me fait quand même un peu peur", témoigne Gigi.

Ce couple réfléchit en tout cas à aider les réfugiés ukrainiens. Ils envisagent d’accueillir une personne chez eux car à l’époque ils auraient apprécié recevoir cet accueil.