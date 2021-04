La guerre replonge des Yéménites dans l'âge de pierre

Au bout d'une route périlleuse entre des crêtes déchiquetées près de la frontière saoudienne, des dizaines de familles yéménites ont transformé en refuge un flanc de montagne rocailleux, où elles survivent dans le dénuement total après avoir fui les combats.

Il y a trois ans, cette communauté d'un bastion rebelle de la province yéménite de Saada (nord) a été contrainte de fuir. Avec leurs affaires attachées aux dos d'ânes, ces familles ont pris la direction du nord, sous la menace des snipers et des frappes aériennes, jusqu'à ce qu'elles cessent d'entendre les combats.

C'est alors qu'elles ont réalisé que le flanc d'une montagne de la chaîne Al-Azhour serait leur nouvelle demeure. Cette poche, située non loin de la frontière saoudienne dans le district de Razih, est sous contrôle du gouvernement.

Plus de 700 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, y vivent dans des tentes de fortune, au milieu d'ordures et de flaques d'eau trouble.

"Ils ont dû fuir à cause de la guerre et chercher un lieu sûr. Ils l'ont trouvé ici, dans cette vallée, dans cet endroit complètement inadapté à la vie", résume Mattar Ahmed, fonctionnaire de l'administration du district de Razih à Saada.

"Les circonstances les ont forcés à vivre dans cet endroit malgré les conditions difficiles. Mais la misère ne peut être mesurée ici", déclare-t-il à l'AFP.

Le long conflit au Yémen, qui oppose les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, au gouvernement yéménite, appuyé par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite, a tué des dizaines de milliers de personnes et poussé des millions d'autres au bord de la famine.

Selon les Nations unies, il s'agit de la pire crise humanitaire au monde, avec plus de quatre millions de déplacés et deux tiers des 30 millions d'habitants qui dépendent de l'aide.

- Pas d'eau potable -

Les résidents du camp d'Al-Azhour doivent parcourir de longues distances à pied pour se procurer des produits de première nécessité.

Tous dépendent de l'aide et en l'absence d'infrastructures sanitaires, ils sont particulièrement vulnérables aux maladies.

"Nous vivons entre les rochers et nous n'avons pas accès à l'eau potable", a déclaré à l'AFP l'un des résidents, alors qu'un camion transportant trois soldats s'efforçait de se frayer un chemin sur une pente raide et cahoteuse du camp, accessible seulement aux véhicules les plus robustes.

Le district de Razih était un champ de bataille entre les Houthis et le gouvernement avant même que le conflit n'éclate en 2014, avec la prise de la capitale Sanaa par les rebelles.

Sans accord de paix en vue, les familles du camp font partie des innombrables Yéménites qui ont dû s'adapter tant bien que mal, armés de l'espoir de retourner un jour chez eux.

Dans un coin du campement, des hommes assis à l'ombre d'un gros rocher boivent du café, tandis que des enfants se serrent les uns contre les autres ou marchent le long de chemins jonchés de débris de latrines abandonnées.

Tous les deux ou trois jours, ils transportent aide alimentaire et bidons d'eau jusqu'à leurs tentes.

Mais la nourriture n'est pas leur seule préoccupation.

"Tous les enfants ici ne bénéficient pas d'éducation et la plupart d'entre eux ne savent ni lire ni écrire", déplore Hadi Jaber, un enseignant.