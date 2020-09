Là-haut en vrai: un magicien s'envole attaché à d'énormes ballons multicolores (vidéo)

David Blaine, tout là-haut… dans le ciel de l’Arizona, dominant un décor grandiose. L’un des plus célèbres magiciens américains a décidé de s’envoler grâce à d’énormes ballons multicolores remplis d’hélium. Un vol d’une demi-heure environ avant de dépasser les 7500 mètres d’altitude. Il s’est alors détaché de ses ballons pour s’offrir une chute libre des quelques secondes avant de déclencher l’ouverture de son parachute et de se poser sans encombre…

"C'est comme de la magie, j'ai l'impression de flotter dans les airs", a déclaré Blaine sur une radio à son équipe d'assistants au sol après s'être doucement décollé d'une piste d'atterrissage du désert à Page, en Arizona, connectée à des dizaines de ballons.

L’illusionniste est parti vers 7h30, heure locale. Il a progressivement lâché de petits poids pour accélérer son ascension, a enfilé un parachute en plein vol et attaché un masque à oxygène alors qu'il s'approchait de 8960 mètres, une altitude où la plupart des avions de ligne commerciaux voyagent.

Blaine, 47 ans, a déjà réalisé des exploits d'endurance de haut niveau et à haut risque. Ses cascades incluent s'enfermer dans un bocal à poissons, se piéger dans un bloc de glace pendant deux jours à Times Square et se tenir librement au sommet d'un pilier mince et haut pendant 35 heures à New York.

La cascade de mercredi a duré environ 30 minutes. Atteignant une altitude légèrement plus élevée que le mont Everest, Blaine s’est libéré de l'amas de ballons et a réalisé une chute libre pendant environ 30 secondes avant de déployer un parachute pour ralentir sa descente.

"Wow, c'était génial", a hurlé Blaine dans sa radio alors qu'il se tenait en retrait sur terre. L'exploit a été diffusé sur YouTube.