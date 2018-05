La Haye interdit la consommation de cannabis en centre-ville, une première aux Pays-Bas

(Belga) La Haye est devenue la première ville des Pays-Bas à interdire le cannabis dans son centre-ville à la suite de nombreuses plaintes de résidents et de touristes en raison de la forte odeur et des nuisances sonores causées par ses consommateurs. "A 13 endroits à La Haye, il est interdit de consommer des drogues douces dans l'espace public", a déclaré la municipalité de la ville où siège le gouvernement, dans un document vu par l'AFP mardi.

L'interdiction s'applique dans le centre-ville, aux abords de la gare et dans les rues commerçantes afin de "combattre les nuisances" et décourager les comportements antisociaux, a poursuivi la municipalité. Les Pays-Bas ont légalisé en 1976 la possession de cannabis, sa consommation et sa revente au détail jusqu'à cinq grammes. Cependant sa culture et sa revente en gros, principalement contrôlées par des gangs criminels, sont interdites. Les réfractaires recevront un simple avertissement jusqu'à la fin du mois d'avril. Après cela, "toute personne qui enfreint l'interdiction peut être condamnée à une amende", dont le montant sera déterminé par le parquet, a averti la police. (Belga)